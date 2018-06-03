مصرع وإصابة عدد من جنود العدو و المرتزقة بكسر زحفين لهم في جيزان [03/يونيو/2018] جيزان . سبأ:





كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم زحفين للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان .











وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي خلال كسر زحف لهم على جبل دخان .











وأشار المصدر إلى أنه تم أسر أعداد من المرتزقة خلال عملية التصدي للزحف وتدمير آلية و دبابة.











وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا زحفاً واسعاً للجنود السعوديين والمرتزقة شرق جبل الشبكة قبالة الخوبة، في محاولة لاستعادة جبل الشبكة.











كما أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من أفراد الجيش السعودي والمرتزقة خلال عملية الزحف التي استمرت لساعات.













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