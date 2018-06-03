ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 04:30:01م
مصرع وإصابة عدد من جنود العدو و المرتزقة بكسر زحفين لهم في جيزان
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم زحفين للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان .
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة (مصحح)
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
آخر الأخبار:
الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في عصيفرة بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة عدد من جنود العدو و المرتزقة بكسر زحفين لهم في جيزان
[03/يونيو/2018] جيزان . سبأ:


كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم زحفين للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان .





وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش السعودي خلال كسر زحف لهم على جبل دخان .





وأشار المصدر إلى أنه تم أسر أعداد من المرتزقة خلال عملية التصدي للزحف وتدمير آلية و دبابة.





وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا زحفاً واسعاً للجنود السعوديين والمرتزقة شرق جبل الشبكة قبالة الخوبة، في محاولة لاستعادة جبل الشبكة.





كما أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من أفراد الجيش السعودي والمرتزقة خلال عملية الزحف التي استمرت لساعات.






سبأ
  المزيد من (محلي)
الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في عصيفرة بتعز
رش ومكافحة الحشرات الناقلة للكوليرا في مديرية جبل المحويت
عملية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب بعسير
أمسية رمضانية في ملحان بالمحويت لإحياء أربعينية الشهيد الصماد
مناقشة آلية الإفراج عن السجناء المعسرين بذمار
مقتل وجرح أكثر من 100 مرتزق وأسر العشرات في عمليات هجوم وقنص
وحدة صنعاء ينتزع صدارة المجموعة الثانية بالملتقى الرمضاني للنادي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
[03/يونيو/2018]
إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
[03/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مطار الحديدة
[03/يونيو/2018]
لقاء قبلي بذمار يناقش سبل دعم جبهة الساحل الغربي
[03/يونيو/2018]
إصابة خمسة مواطنين بينهم طفلة بقصف سعودي على مناطق متفرقة بصعدة
[03/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by