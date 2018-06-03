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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 04:30:01م
مصرع وإصابة عدد من جنود العدو و المرتزقة بكسر زحفين لهم في جيزان
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم زحفين للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان .
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة (مصحح)
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
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  عربي ودولي
بكين: الاتفاقيات لن تدخل حيز التنفيذ إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية على الواردات
[03/يونيو/2018] بكين- سبأ:
حذرت الصين في نهاية اجتماع مع مسؤولين تجاريين أمريكيين اليوم الأحد، من أن الاتفاقيات لن تكون نافذة المفعول، إذا مضت واشنطن قدما وتبنت رسوما جمركية على الواردات الصينية.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) لاحقا بيانا للحكومة الصينية قائلاً: إن الجانبين حققا تقدما "إيجابيا وملموسا"، وأجريا "اتصالا جيدا" في مجالات مثل الزراعة والطاقة.

وجاء البيان بعد ساعة من اجتماع بين وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس ونائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، بهدف إيجاد سبل لتضييق العجز التجاري للبلدين.

وقال روس، الذي وصل أمس إلى بكين، لإجراء محادثات تستمر يومين، في بداية الاجتماع إنه أجرى مناقشات "ودية وصريحة" بشأن سلع تصدير محددة مع مسؤولين صينيين.


سبأ
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