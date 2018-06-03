بكين: الاتفاقيات لن تدخل حيز التنفيذ إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية على الواردات [03/يونيو/2018] بكين- سبأ:

حذرت الصين في نهاية اجتماع مع مسؤولين تجاريين أمريكيين اليوم الأحد، من أن الاتفاقيات لن تكون نافذة المفعول، إذا مضت واشنطن قدما وتبنت رسوما جمركية على الواردات الصينية.



ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) لاحقا بيانا للحكومة الصينية قائلاً: إن الجانبين حققا تقدما "إيجابيا وملموسا"، وأجريا "اتصالا جيدا" في مجالات مثل الزراعة والطاقة.



وجاء البيان بعد ساعة من اجتماع بين وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس ونائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، بهدف إيجاد سبل لتضييق العجز التجاري للبلدين.



وقال روس، الذي وصل أمس إلى بكين، لإجراء محادثات تستمر يومين، في بداية الاجتماع إنه أجرى مناقشات "ودية وصريحة" بشأن سلع تصدير محددة مع مسؤولين صينيين.





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