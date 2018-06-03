أمسية رمضانية في ملحان بالمحويت لإحياء أربعينية الشهيد الصماد [03/يونيو/2018] المحويت - سبأ:

أقيمت في مديرية ملحان بمحافظة المحويت أمسية رمضانية لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد.



واستعرضت الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة العزي الشجاف ومدير عام المديرية محمد هيجان وأعضاء المجلس المحلي والعقال والشخصيات الاجتماعية والتربويين إلی مناقب الشهيد الصماد وحنكته في إدارة شؤون البلاد في مرحلة حرجة من تاريخ الوطن في ظل العدوان والحصار .



ونوه الوكيل الشجاف بأهمية الأمسيات الرمضانية في مناقشة مستجدات الأوضاع وقضايا وهموم المواطنين وتعزيز الاصطفاف الوطني .



و ألقيت كلمات في الأمسية أكدت استمرار التحشيد ورفد جبهات العزة والشرف دفاعاً عن سيادة الوطن وكرامة الشعب.



وأكد المشاركون في الأمسية المضي في مشروع الرئيس الصماد " يد تحمي ويد تبني " لبناء الدولة ومواجهة أعداء الوطن والتصدي لكافة المخططات التي تستهدف تدمير النسيج الاجتماعي .





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