المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 100 مليون ريال عماني [03/يونيو/2018] مسقط- سبأ:

أعلن البنك المركزي العماني عن طرح الإصدار رقم (57) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (100) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها 5 سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره (75ر4) في المائة سنويًا.



وقال البنك في بيان له اليوم الأحد إن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في العاشر من شهر يونيو الجاري وسيغلق في الـ25 من الشهر ذاته علمًا أن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء الموافق الـ26 من شهر يونيو الجاري.



وذكر البيان أن هذه السندات ستصدر يوم الخميس 28 من شهر يونيو الجاري (التسوية) وتستحق السداد في 28 من شهر يونيو عام 2023م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 28 من ديسمبر و 28 من يونيو من كل عام حتى استحقاقها في 28 من شهر يونيو للعام 2023م.



وأشار البيان إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب.



وأوضح البيان أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، علما بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.





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