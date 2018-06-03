الهند تجري تجربة ناجحة لصاروخ قادر على حمل رأس نووي [03/يونيو/2018] نيودلهي- سبأ:

أجرت الهند صباح اليوم الأحد تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ (أغني-5) الباليستي العابر للقارات والقادر على حمل رأس نووي.



وقالت صحيفة (أوديشا سن تايمز) الهندية إن إطلاق الصاروخ تم في الساعة 9:50 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، من ميدان يقع في جزيرة عبد الكلام بالقرب من ساحل ولاية أوديشا الهندية.



وأضافت إن هذه هي التجربة الناجحة السادسة لهذا الصاروخ.. وقد تمت التجربة الناجحة السابقة لصاروخ (أغني-5) في 18 يناير الماضي.



وكانت التجربة الأولى لصاروخ (أغني) المصنوع من قبل منظمة البحوث الدفاعية الهندية (دي آر دي أو) قد جرت في 25 يناير عام 2002م.



ويستخدم الجيش الهندي حاليا 4 أنواع من صواريخ (أغني) وبينها صاروخ (أغني-1) الذي يبلغ مدى تحليقه 700 كيلومتر، وصاروخ (أغني-2) (ألفي كيلومتر) و(أغني-3) و(أغني-4) (ويتراوح مدى تحليقهما بين 2.5 و3.5 ألف كيلومتر).



ومن المتوقع أن يبدأ استخدام صاروخ (أغني-5) الذي يتجاوز مدى تحليقه 5 آلاف كيلومتر بعد التجربة الأخيرة.



كما تواصل الهند العمل على إنتاج صاروخ (أغني-6) الذي سيبلغ مدى تحليقه 10 ألاف كيلومتر، وسيكون من الممكن إطلاقه من داخل غواصة.







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