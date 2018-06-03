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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 02:41:29م
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مناقشة آلية الإفراج عن السجناء المعسرين بذمار
[03/يونيو/2018]  ذمار -سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي آلية الإفراج عن السجناء المعسرين الذين استوفوا المدة القانونية للعقوبة ولم يتمكنوا من دفع ما عليهم من حقوق للغير.

وفي الاجتماع الذي ضم وكيل نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله محمد بكاري ومدير إصلاحية المحافظة المقدم حسن يحيى دريب وعدد من وكلاء النيابات ، أكد المحافظ المقدشي أهمية أن تشمل كشوفات السجناء المعسرين الحالات المحكوم عليها بمبالغ مالية صغيرة ومتوسطة .

وشدد على سرعة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإطلاقهم بعد سداد ماعليهم من حقوق مالية للغير . 

ودعا محافظ ذمار رجال الأعمال والتجار وفاعلي الخير إلى المساهمة في الإفراج عن السجناء المعسرين من خلال دفع المبالغ المحكوم بها عليهم .




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