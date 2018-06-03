شركات الطيران العالمية تصدر تحذيرا بشأن التوترات التجارية [03/يونيو/2018] سيدني- سبأ:

أصدرت شركات الطيران العالمية اليوم الأحد، تحذيراً من تصاعد التوترات التجارية العالمية قائلة إنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي.



ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ألكسندر دي جونياك والذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم القول: إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد.



وأضاف دي جونياك على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد "أي إجراءات تقلص التجارة ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر هي نبأ سيئ، ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيئ للغاية لهذه الصناعة".







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