مقتل وجرح أكثر من 100 مرتزق وأسر العشرات في عمليات هجوم وقنص [03/يونيو/2018] محافظات - سبأ:

قتل وجرح أكثر من مائة مرتزق ووقع العشرات في الأسر في عمليات هجوم و قنص نفذها الجيش واللجان الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات خاصة من الجيش واللجان الشعبية مسنودة بأبطال تهامة وأبناء القبائل، هاجمت كتيبة المدعو أبو هارون من ما يسمى اللواء الخامس عمالقة في منطقة الفازة جنوبي مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي ما أدى إلى مصرع وإصابة 75 منهم بينهم اثنين من قيادة السرايا و أسر 16 آخرين أحدهم قائد سرية .



وأسفرت العملية أيضاً عن إحراق أربع آليات واغتنام ست آليات أخرى وتطهير خمسة مواقع كان المرتزقة متمركزين فيها .



وأشار المصدر إلى أن الهجوم على قيادات الكتيبة وأفرادها جاء بعد عملية استخباراتية ومعلوماتية دقيقة من خلف خطوط العدو .



وأفاد المصدر أن وحدة القناصة استهدفت أكثر من 25 مرتزقا في جبهات جيزان وتعز و الجوف و نهم .



وأوضح أن الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة في جبهة كرش بمحافظة لحج ، فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في معسكر الصدرين بـمريس محافظة الضالع .



وفي محافظة حجة تم تدمير دبابتين من نوع إبرامز تابعة للمرتزقة باتجاه تبة البلبة في حرض ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما .



وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي غرب مجازة في عسير ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة بينهم سودانيون .



ولفت المصدر إلى تدمير أربع آليات عسكرية خلال عمليات عسكرية للجيش واللجان في نجران .



وحسب المصدر تم إحباط محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه جبل عزان و قنص اثنين من منهم في جيزان ، فيما تم تدمير آليتين عسكريتين في الرمضة ومصرع وجرح من كانوا على متنهما .





سبأ