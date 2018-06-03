ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 02:41:29م
مصرع وإصابة عدد من جنود العدو و المرتزقة بكسر زحفين لهم في جيزان
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم زحفين للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان .
السيسي يؤدي اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان المصري
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة (مصحح)
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
آخر الأخبار:
مصرع 7 أشخاص بسبب صواعق وسيول في 5 محافظات إيرانية
عملية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب بعسير
بكين: الاتفاقيات لن تدخل حيز التنفيذ إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية على الواردات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بالضرب على أسرى فلسطينيين أثناء اعتقالهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مقتل وجرح أكثر من 100 مرتزق وأسر العشرات في عمليات هجوم وقنص
[03/يونيو/2018] محافظات - سبأ:
قتل وجرح  أكثر من مائة مرتزق ووقع العشرات في الأسر في عمليات هجوم و قنص نفذها الجيش واللجان الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات خاصة من الجيش واللجان الشعبية مسنودة بأبطال تهامة وأبناء القبائل، هاجمت كتيبة المدعو أبو هارون من ما يسمى اللواء الخامس عمالقة في منطقة الفازة جنوبي مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي ما أدى إلى مصرع وإصابة 75 منهم بينهم اثنين من قيادة السرايا و أسر 16 آخرين أحدهم قائد سرية  .

وأسفرت العملية أيضاً عن إحراق أربع آليات واغتنام ست آليات أخرى وتطهير خمسة مواقع كان المرتزقة متمركزين فيها .

   وأشار المصدر إلى أن الهجوم على قيادات الكتيبة وأفرادها جاء بعد عملية استخباراتية ومعلوماتية دقيقة من خلف خطوط العدو .

  وأفاد المصدر أن وحدة القناصة استهدفت أكثر من 25 مرتزقا في جبهات جيزان وتعز و الجوف و نهم .

وأوضح أن الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة في جبهة كرش بمحافظة لحج ، فيما  قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في معسكر الصدرين بـمريس محافظة الضالع .

  وفي محافظة حجة تم تدمير دبابتين من نوع إبرامز  تابعة للمرتزقة باتجاه تبة البلبة في حرض ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما .

وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي غرب مجازة في عسير ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة بينهم سودانيون .

ولفت المصدر إلى تدمير أربع آليات عسكرية خلال عمليات عسكرية للجيش واللجان  في نجران .

   وحسب المصدر تم  إحباط محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه جبل عزان و قنص اثنين من منهم في جيزان ، فيما تم تدمير آليتين عسكريتين في الرمضة ومصرع وجرح من كانوا على متنهما .


سبأ
  المزيد من (محلي)
عملية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب بعسير
مصرع وإصابة عدد من جنود العدو و المرتزقة بكسر زحفين لهم في جيزان
أمسية رمضانية في ملحان بالمحويت لإحياء أربعينية الشهيد الصماد
مناقشة آلية الإفراج عن السجناء المعسرين بذمار
وحدة صنعاء ينتزع صدارة المجموعة الثانية بالملتقى الرمضاني للنادي
إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
طيران العدوان يشن غارتين على مطار الحديدة
محافظ حجة يزور المرابطين في الخطوط الامامية بجبهة الساحل الغربي
لقاء قبلي بذمار يناقش سبل دعم جبهة الساحل الغربي
اختتام مخيم طيبة العلاجي بمستشفى 22 مايو بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
[03/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مطار الحديدة
[03/يونيو/2018]
لقاء قبلي بذمار يناقش سبل دعم جبهة الساحل الغربي
[03/يونيو/2018]
إصابة خمسة مواطنين بينهم طفلة بقصف سعودي على مناطق متفرقة بصعدة
[03/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف ناقلة مياه بمديرية نهم
[03/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by