وحدة صنعاء ينتزع صدارة المجموعة الثانية بالملتقى الرمضاني للنادي [03/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

انتزع وحدة صنعاء صدارة المجموعة الثانية إثر فوزه على منتخب ذمار بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ختام منافسات دور المجموعات في بطولة الملتقى الرمضاني بالنادي



سجل الأهداف للوحدة اللاعب يوسف كندش عند الدقيقة الـ 29 والـ 49 ، لكن محمد بولص قلص الفارق لمنتخب ذمار ، قبل أن يضيف عبدالمجيد صباره هدف الوحدة الثالث في الدقائق الأخيرة للمباراة .



وبهذا رفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة منتزعاً بها صدارة المجموعة الثانية من منتخب تعز الذي تراجع للترتيب الثالث ب 9 نقاط ،وحل منتخب ذمار في الترتيب الرابع بثلاث نقاط.



ويلتقي وحدة صنعاء متصدر المجموعة مع وصيف المجموعة الثانية العروبة في مباراة نصف النهائي الثانية ، بينما سيتواجه أهلي صنعاء مع منتخب تعز في مباراة نصف النهائي الأولى.



وفي مباراة هامشية لحساب المجموعة الثانية اكتسح اليرموك نظيره آزال بخمسة أهداف دون رد سجلت عبر خالد قايد، وعماد مجاهد وعادل السريحي ، وأحمد الحيفي .



ورفع اليرموك بهذا الفوز رصيده إلى ست نقاط مرتقيا للترتيب الثالث وبقى آزال في مركزه الرابع بدون نقاط .





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