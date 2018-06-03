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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 12:36:49م
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إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
[03/يونيو/2018] محافظات - سبأ:
أصيبت طفلة ووالدها وتضررت ممتلكات المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على المديريات الحدودية بمحافظة صعدة ، فيما شن طيران العدوان الأمريكي السعودي ثلاث غارات على محافظتي الحديدة وصنعاء يوم أمس .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة طفلة مع والدها بقصف صاروخي سعودي استهدفهم بمنزلهم في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .

وأوضح المصدر أن ممتلكات المواطنين تضررت إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديريات شدا و منبه و رازح الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة المغرف بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة و استهدف بغارة ناقلة مياه تابعة لأحد المواطنين في قرية غول علي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



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