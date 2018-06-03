محافظ حجة يزور المرابطين في الخطوط الامامية بجبهة الساحل الغربي

حجة - سبأ :

حيا محافظ حجة هلال عبده الصوفي الصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة الساحل الغربي.

واطلع المحافظ الصوفي ومعه وكيل محافظة الحديدة محمد عايش قحيم على الغنائم التي حصل عليها المرابطين بعد صدهم وكسرهم لزحوفات المرتزقة بجبهة الساحل .

وثمن الصوفي التضحيات الجسيمة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في سبيل عزة وكرامة اليمنيين .. ناقلا لهم خلال لقائه بهم تحيات قائد الثورة ورئيس المدلس السياسي الأعلى.



وأكد أن بأن ثقة أبناء الشعب فيهم بعد الله كبيرة وأن المدد من أبناء القبائل يتوافد إلى كل جبهات العزة والشرف .

كما زار محافظ حجة هلال الصوفي ومعه وكيل محافظة الحديدة محمد عايش المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة الساحل الغربي بالحديدة.



حيث اطلعا على أوضاعهم وجهوزيتهم ..ﻻفتا إلى أن التاريخ سيكتب ما يسطرونه من ملاحم بطولية في أنصع صفحاته .

ولفت إلى أن بسالتهم وتضحياتهم وصمودهم أوهنت من قوة العدو الذي يضلل العالم بأسره بتحقيق انتصارات على أبناء اليمن.

من جانبهم أكد المرابطون صمودهم وثباتهم في سبيل الدفاع عن الدين والأرض والعرض وان ايمانهم بعدالة ما يخوضونه يزيدهم ثقة وتوكلا بالله .

وأشاروا إلى أهمية هذه الزيارة التي تكشف حقيقة التضليل الاعلامي للعدو وتؤكد أن هناك رجال وهبوا أرواحهم رخيصة في سبيل عزة وكرامة اليمن .

[03/يونيو/2018]سبـأ