[03/يونيو/2018]
ذمار - سبأ :
ناقش لقاء قبلي ضم شخصيات اجتماعية ووجهاء مديريات عنس ومغرب عنس وميفعة عنس ومدينة ذمار بحضور المحافظ محمد حسين المقدشي اليوم سبل دعم الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي.
وفي اللقاء أكد المحافظ المقدشي ، ضرورة توفير الدعم والتحشيد اللازم لمعركة الساحل ، للتصدي لتحركات العدو الرامية إلى السيطرة على ميناء الحديدة وإحكام الحصار على الشعب اليمني .
ودعا قبائل ذمار إلى المشاركة الفاعلة في مساندة جبهة الساحل وإفشال مخططات العدوان، ورفد الجيش واللجان الشعبية بالرجال وتقديم قوافل الدعم المطلوبة لتعزيز الصمود والمواجهة .
حضر اللقاء عدد من قيادات المكاتب التنفيذية.
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