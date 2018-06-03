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اختتام مخيم طيبة العلاجي بمستشفى 22 مايو بأمانة العاصمة
[03/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

اختتمت بمستشفى 22 مايو بمديرية معين بأمانة العاصمة اليوم أنشطة المخيم الطبي العلاجي المجاني الذي إقامته مؤسسة طيبة للتنمية بالتعاون مع إدارة المستشفى.

استهدف المخيم في أسبوعين، ثلاثة ألف ٦٦٢ حالة قدمت لها خدمات طبية في التخصصات والأقسام" باطنية وقلب، مسالك بولية، أذن، انف، حنجرة، استشارات جراحية، عيادات النساء والولادة، والجلدية، الأطفال، وتقديم علاجات لكافة الحالات مجاناً.

وفي الاختتام الذي حضره أمين محلي مديرية معين يحيى الشاحذي ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور كمال أبو دنيا، ومدير عام المبادرات الشبابية ناصر الكاهلي.. أشاد مدير مستشفى 22 مايو بأمانة العاصمة الدكتور إبراهيم الأخفش، بمبادرة مؤسسة طيبة لدعم المخيم الطبي المجاني وانجاحه.

وثمن الدكتور إلى أن هذا العمل الإنساني والخيري ساهم في تخفيف معاناة عدد كبير من الحالات .. داعيا مؤسسة طيبة إلى تنفيذ مثل هذه المخيمات العلاجية الهادفة في مختلف الأقسام والتخصصات، لمساندة ودعم جهود القطاع الصحي في تقديم خدمات علاجية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

من جانبه أوضح مدير مؤسسة طيبة للتنمية نجيب غازي، أنه تم إجراء تسع عمليات جراحية صغرى خلال فترة مخيم طيبة الطبي الذي أقامته المؤسسه بمستشفى 22 مايو بالأمانة.

ولفت إلى أنه تم خلال اامخيم تقديم خدمات تشخيصية مصاحبة كالمختبر والأشعة وتخطيط القلب إلى جانب تقديم الأدوية مجاناً.

وأكد غازي أنه سيتم البدء في الإعداد والتجهيز للمرحلة الثانية من المخيم والتي تشتمل على القيام بعمليات جراحية وفقاً للقوائم الناتجة عن المرحلة الأولى للمخيم .

سبـأ
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