[03/يونيو/2018]
ذمار - سبأ :
كرم مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار، أحمد حسين الأكوع في اطار التكريم الشهري للموظفين المبرزين.
وفي التكريم أشاد مدير مكتب الزراعة المهندس هلال الجشاري بما تميز به الأكوع من انضباط والتزام في أداء عمله وحرصه على تطوير العمل الإداري وخاصة في مجال الحسابات.
وأشار إلى أهمية تكريم المبرزين لتحسين مستوى الأداء تقديرا للجهود التي يبذلونها لإنجاح العمل والإسهام في تعزيز التنمية الزراعية.
حضر التكريم مدراء فروع مكتب الزراعة بالمديريات ومدراء الإدارات والمختصين والعاملين بالمكتب.
سبـأ