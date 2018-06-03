تدشين قافلة مالية بذمار دعما للقوة الصاروخية

ذمار - سبأ :

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ، اليوم قافلة مالية بأكثر من 30 مليون ريال مقدمة من أبناء المحافظة في إطار حملة دعم القوة الصاروخية.



وفي التدشين بحضور وكلاء المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق ومدراء المكاتب التنفيذية وقيادات الأجهزة الامنية، أكد المحافظ المقدشي ، حرص ابناء ذمار على دعم الجبهات والقوة الصاروخية التي تمكنت من تحقيق نجاحات نوعية في مواجهة وردع العدوان.



ونوه بدور أبناء المحافظة في تعزيز الصمود ومواجهة العدوان.. مشيرا إلى أن مبادرة ذمار تأكيد على وقوف الشعب خلف الجيش واللجان الشعبية.



ودعا المحافظ المقدشي ، أبناء الشعب اليمني إلى مؤازرة الجيش واللجان الشعبية في معركة الساحل الغربي وافشال مخططات العدوان.



فيما أشار فاضل الشرقي إلى أن هذه القافلة ثمرة للمرحلة الأولى من حملة دعم القوة الصاروخية التي أطلقت قبل أسبوعين كمبادرة نوعية من محافظة ذمار.

[03/يونيو/2018]سبـأ