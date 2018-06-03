[03/يونيو/2018]
ريمة - سبأ :
نظم أبناء منطقة بني الواحدي بمديرية السلفية محافظة ريمة أمسية رمضانية أحياء لأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد بحضور وكيل المحافظة حافظ الواحدي.
وفي الأمسية التي حضرها القيادات والشخصيات الاجتماعية، أشار الوكيل الواحدي إلى أهمية إحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد والسير على نهجه في مواجهة العدوان ومواصلة مشروعه " يد تحمي ويد تبني" .
وأكد على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال.
ودعا الواحدي أبناء المحافظة إلى إعلان النفير ورفد جبهة الساحل الغربي ومختلف جبهات الشرف والبطولة.
وأكد المشاركون في الأمسية على أهمية المضي على درب الشهيد الصماد والوقوف صفا واحدا إلي جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.
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