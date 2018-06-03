[03/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :
نظم مكتب التربية بمحافظة صنعاء بالتعاون مع السلطة المحلية بمديرية سنحان وبني بهلول، أمسية رمضانية بمنطقة بني بهلول لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه.
وفي الأمسية التي حضرها أعضاء السلطة المحلية ومشائخ وأعيان بني بهلول .. أكد مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار أهمية استغلال الشهر الفضيل في تعزيز الجبهة الداخلية والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
وأشار إلى ضرورة إحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد تجديدا للعهد بالتمسك بمشروعه الوطني الذي أطلقه "يد تحمي ويد تبني" والسير على دربه.
فيما أشارت فقرات الأمسية إلى أهمية مواجهة تصعيد العدوان بإستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والغذاء حتى تحقيق الانتصار وتعزيز مستوى الأداء الخدمي.
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