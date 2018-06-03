محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة نور الوحي توزع 800 سلة غذائية في أمانة العاصمة وصنعاء وعمران صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة نور الوحي للإغاثة والتنمية البشرية 800 سلة غذائية على الأسر المتضررة والمحتاجة في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران .



وأوضح رئيس مؤسسة نور الوحي وليد العواضي أن هذا المشروع الخيري يهدف إلى التقليل من معاناة المحتاجين والنازحين .. لافتا إلى أن المؤسسة تعتزم تنفيذ مشاريع خيرية في أكثر من محافظة خلال شهر رمضان.



وأشار إلى ضرورة إسهام الجميع في دعم المشاريع الخيرية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية جراء استمرار العدوان والحصار.. مبينا أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد حالت دون تنفيذ عدد من المشاريع التي كانت المؤسسة تعتزم تنفيذها والتي تستهدف الإيتام وعمل مطابخ خيرية وتوفير ملابس للأسر المحتاجة.





سبـأ [03/يونيو/2018]سبـأ