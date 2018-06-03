آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان المسعفة رزان النجار في قطاع غزة

غزة – سبأ :



شيع آلاف الفلسطينيين اليوم السبت جثمان المسعفة المتطوعة رزان النجار التي قتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تحاول إنقاذ حياة أحد المصابين قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وردد المشيعون عبارات تطالب المقاومة بالثأر لدماء النجار وعبارات تدل على استمرارهم بالمشاركة في مسيرات العودة على حدود القطاع.



وأصيب عدد من المواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداءات جيش الاحتلال عند الشريط الحدودي شرق خان يونس، عقب تشييع جثمان رزان النجار.



وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة عن اصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح مختلفة بعد الانتهاء من تشييع جثمان المسعفة في بلدة خزاعة.

[03/يونيو/2018]سبـأ