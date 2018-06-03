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ناطق حكومة الإنقاذ: الساحل الغربي أصبح مقبرة كبرى لقوى العدوان ومحرقة لآلياتهم
[03/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :



أشاد الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني عبد السلام جابر، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية بإسناد من أبناء تهامة وأبناء القبائل في الساحل الغربي والتي أثبتت مجددا أن اليمن مقبرة للغزاة.




وسخر جابر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من الشائعات والأكاذيب التي تروجها وسائل إعلام العدوان ومرتزقته.. وقال" ما يتم الترويج له من انتصارات وهمية يهدف للتغطية على الهزائم والانكسارات المدوية التي تتعرض لها قواتهم ومخططاتهم في الساحل الغربي".

وأشار إلى أن بث العدوان لأخبار كاذبة عن مبادرة أممية لتسليم الحديدة يكشف المأزق الذي وقع فيه العدوان ومساعيه لبحث مبررات للهزائم الكبرى التي يتجرعها بشكل يومي، كما أنه دليل واضح على حالة اليأس التي وصل إليها والقناعة باستحالة اختراق الخطوط الدفاعية اليمنية.

وأضاف" إن الساحل الغربي أصبح مقبرة كبرى لقوى العدوان ومحرقة واسعة لآلياتهم العسكرية التي تعد من أفخر الصناعات العالمية".. لافتا إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية ومعهم أبناء تهامة وأبناء اليمن الأحرار تمكنوا من القضاء على كتائب كاملة تابعة لقوى العدوان بعمليات نوعية، قل نظيرها في تاريخ المعارك العسكرية العالمية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن أبطال الجيش واللجان الشعبية ومن حولهم أبناء تهامة الأبطال وأحرار الشعب اليمني كافة بجهوزية غير مسبوقة لتلقين قوات الغزو والاحتلال دروسا قاسية ستكون رادعة لهم على مدى الأجيال.

وأشاد بالصمود والتلاحم الأسطوري للشعب اليمني، واستبسال اليمنيين في الدفاع عن وطنهم ضد الغزاة والمحتلين.

سبـأ
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