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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 01:03:25ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين محافظا لريمة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (69) لسنة 2018م بتعيين فارس مجاهد أحمد حميد الحباري محافظا لمحافظة ريمة.
السيسي يؤدي اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان المصري
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين محافظا لريمة
[02/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (69) لسنة 2018م بتعيين فارس مجاهد أحمد حميد الحباري محافظا لمحافظة ريمة.
سبأ
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