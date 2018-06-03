محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مديرية الصافية بأمانة العاصمة تحيي أربعينية الشهيد الصماد صنعاء-سبأ:

نظم المجلس المحلي بمديرية الصافية بأمانة العاصمة أمسية رمضانية لإحياءً أربعينية الشهيد الرئيس الصماد تحت شعار" رمضان شهر الثبات والصمود في وجه العدوان" .







وفي الأمسية نوه عضو مجلس الشورى خالد المداني بمناقب الشهيد الرئيس الصماد ومواقفه وصموده واستبساله في مواجهة العدوان .



وأكد أن رجال وشباب أمانة العاصمة سيكون لهم شرف المشاركة إلى جانب المرابطين في جبهات العزة والكرامة خاصة جبهات الساحل الغربي.



ودعا المداني أبناء وسكّان أمانة العاصمة إلى إحياء يوم القدس العالمي الجمعة القادمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للتنكيل من قبل العدو الصهيوني والأمريكي وحلفاؤهم من قادة الشعوب العربية.



وفي الفعالية التي حضرها مدير عام شئون الأحياء قناف المراني وأعضاء محلي المديرية والعقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية .. أكد مدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني، الاستمرار في النفير العام والحشد إلى الجبهات .



وأشار إلى المضي على درب ونهج الشهيد صالح الصماد والتضحية في مواجهة العدوان دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره .



وأكد المشاركون في الأمسية، استمرار المديرية في رفد الجبهات والانضمام إلى لواء الشهيد الرئيس صالح الصماد في ميادين العزة والبطولة للدفاع عن العرض والأرض .

سبأ [02/يونيو/2018]سبأ