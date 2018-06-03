مقتل 22 مسلحاً بينهم قائدان خلال الساعات الـ24 الماضية شمال شرق افغانستان

كابول – سبأ :



علنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت عن مقتل ما لا يقل عن 22 مسلحاً بينهم قائدان خلال الساعات الـ24 الماضية في عمليات برية وجوية للجيش الافغاني شرق وشمال شرق البلاد .



وذكرت قناة (طلوع نيوز) التلفزيونية الأفغانية، نقلاً عن الوزارة، أن ثمانية متمردين، بينهم قائدهم نور غول لقوا مصرعهم في قصف جوي على منطقة بوشت رود بولاية فراه غربي البلاد، كما تم تدمير أسلحتهم.



وأضافت الوزارة "ان خمسة متمردين لقوا حتفهم في غارة جوية منفصلة شنها الجيش الوطني الأفغاني على منطقة "غني خيل" بولاية ننكرهار" شرق أفغانستان.



وأوضحت الدفاع الأفغانية أن غارة جوية أخرى نفذت في منطقة باراكى باراك بولاية لوكر وسط البلاد، خلفت خمسة قتلى في صفوف المتمردين، من بينهم قائدهم المحلي "مصباح"، وهو حاكم ظل تابع لحركة طالبان، بالإضافة إلى تدمير مركبة.



كما اشارت الى مقُتل اربعة متمردين، واصابة خمسة آخرين وإلقاء القبض على اربعة أيضاً، خلال عملية للقوات الأفغانية بمنطقة "خواجة غار" في ولاية تخار شمال شرق افغانستان.

[02/يونيو/2018]سبأ