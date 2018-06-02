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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 11:28:01م
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الرومانية هاليب تتأهل الى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
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  رياضة
الرومانية هاليب تتأهل الى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
[02/يونيو/2018]
باريس – سبأ :

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى الى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس بفوزها اليوم السبت على الألمانية اندريا بتكوفيتش 7-5 و6-صفر.


وعانت بتكوفيتش من آلام في ركبتها اليمنى ما استدعى تدخل المعالج الفيزيائي في المجموعة الثانية، ما سهل مهمة هاليب بعد أن عانت الأمرين لحسم المجموعة الأولى.

وتلتقي هاليب، وصيفة النسخة الماضية والتي حققت فوزها السابع على بتكوفيتش من أصل 8 مواجهات بينهما (إحداها في نصف نهائي رولان غاروس 2014)، في الدور الرابع البلجيكية ايليز مرتنز السادسة عشرة والتي تغلبت بدورها على الأسترالية داريا غافريلوفا الخامسة والعشرين 6-3 و6-1.

سبأ
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