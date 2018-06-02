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  عربي ودولي
مدفعية لاحتلال الإسرائيلي يقصف موقع شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة
[02/يونيو/2018]
غزة – سبأ :

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت بقذيفتين على الأقل موقعاً شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ودمرته دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ملكة" العسكري على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت قذيفتين على الأقل صوب الموقع، ما ألحق دماراً فيه، وبث حالة من الخوف في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، وتم اعتراض إحداهما من قبل منظومة ما تسمى بـ"القبة الحديدية" بينما الثانية سقطت داخل غزة.

الى ذلك أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجروح مساء اليوم إثر اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين في قرية عوريف جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على المواطن سليم شحادة في السبعينات من عمره خلال رعيه الاغنام واصابوه بجروح، وجرى نقله لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

واضاف دغلس ان الشبان تصدوا لهجوم المستوطنين، واشتبكوا مع جيش الاحتلال، ما ادى لاصابة الشاب بهجت الصفدي برصاص حي في الحوض، وآخرين بالرصاص المطاطي، وشاب آخر ضربه مستوطن على رأسه بأداة حديدية كبيرة.

سبأ
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