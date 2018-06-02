ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 11:28:01م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات بمجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (68) لسنة 2018م بتعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:
السيسي يؤدي اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان المصري
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
آخر الأخبار:
افتتاح المعرض الأول للإنتاج الفني بعمران
نائب رئيس الوزراء وزير المالية: نسعى لإيجاد ميناء خاص بالغاز في منطقة رأس عيسى
مقتل 22 مسلحاً بينهم قائدان خلال الساعات الـ24 الماضية شمال شرق افغانستان
الرومانية هاليب تتأهل الى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
كندا تشتكي لمنظمة التجارة العالمية الرسوم الامريكية على واردات الصلب والألمنيوم
[02/يونيو/2018]
اوتاوا – سبأ :

قدمت كندا اليوم السبت شكوى الى منظمة التجارة العالمية على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندية بنسبة 25 بالمائة و10 بالمائة.


وقالت وزيرة الخارجية الكندية خريستيا فريلاند في بيان لها "إن هذه القيود التجارية الأحادية من جانب الولايات المتحدة تنتهك أيضاً القواعد التجارية، التي وضعتها نافتا ومنظمة التجارة العالمية، ولذا فإن كندا تطلق عملية تسوية النزاع وفقا لاتفاق نافتا (الفصل 20) وآلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية".

واوضحت ان بلادها تعتزم بالتعاون مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لديهم نفس الموقف، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي تحدي التدابير الأمريكية والتي وصفتها بغير المشروعة وغير المنتجة أمام منظمة التجارة العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً على الفولاذ والألمنيوم المستورد إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 بالمائة و10 بالمائة من أوروبا وكندا والمكسيك وبلدان أخرى، باستثناء الأرجنتين.

وأثار قرار الولايات المتحدة ردود فعل غاضبة وممتعضة في عدد من الدول، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطلق اعتباراً من الأول من يونيو إجراءات قانونية داخل منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة رسوماً جديدة على الواردات منه.

وكانت كندا والمكسيك قد أعلنتا في وقت سابق عن ردهما بفرض رسوم جوابية على عدد من السلع الأمريكية المستوردة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض أسعار الذهب بعد بيانات قوية بشأن الوظائف الأمريكية
ارتفاع انتاج غانا من الذهب بنسبة 10.2% في 2017
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
ارتفاع النفط وخام برنت يسجل 77.72 دولار للبرميل
واشنطن تفرض رسوم على الصلب والألومنيوم على الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
    مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 21ر0 بالمائة
تراجع معدل البطالة بألمانيا لمستوى قياسي في مايو
ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة بدعم من نقص في الإمدادات
البرلمان الأوروبي يوافق على رفع رسوم الواردات من الدول غير الأوروبية
العدوان السعودي على اليمن
أربعة مواطنين ضحايا قصف سعودي و سلسلة غارات على ثلاث محافظات
[02/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ميدي
[01/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية حرف سفيان بعمران 
[01/يونيو/2018]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف سعودي على رازح في صعدة 
[01/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
[31/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by