اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا تشتكي لمنظمة التجارة العالمية الرسوم الامريكية على واردات الصلب والألمنيوم اوتاوا – سبأ :



قدمت كندا اليوم السبت شكوى الى منظمة التجارة العالمية على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندية بنسبة 25 بالمائة و10 بالمائة.



وقالت وزيرة الخارجية الكندية خريستيا فريلاند في بيان لها "إن هذه القيود التجارية الأحادية من جانب الولايات المتحدة تنتهك أيضاً القواعد التجارية، التي وضعتها نافتا ومنظمة التجارة العالمية، ولذا فإن كندا تطلق عملية تسوية النزاع وفقا لاتفاق نافتا (الفصل 20) وآلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية".



واوضحت ان بلادها تعتزم بالتعاون مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لديهم نفس الموقف، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي تحدي التدابير الأمريكية والتي وصفتها بغير المشروعة وغير المنتجة أمام منظمة التجارة العالمية.



وفرضت الولايات المتحدة رسوماً على الفولاذ والألمنيوم المستورد إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 بالمائة و10 بالمائة من أوروبا وكندا والمكسيك وبلدان أخرى، باستثناء الأرجنتين.



وأثار قرار الولايات المتحدة ردود فعل غاضبة وممتعضة في عدد من الدول، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطلق اعتباراً من الأول من يونيو إجراءات قانونية داخل منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة رسوماً جديدة على الواردات منه.



وكانت كندا والمكسيك قد أعلنتا في وقت سابق عن ردهما بفرض رسوم جوابية على عدد من السلع الأمريكية المستوردة.

سبأ [02/يونيو/2018]سبأ