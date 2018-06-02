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المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
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  رياضة
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة
[02/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:



أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



جاء تتويج المحاقري بالبطولة بعد تخطيه شقيقه الأصغر محمود 3/ صفر في اللقاء النهائي الذي جمعهما اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء.

وتمكن بشير المحاقري من حسم الشوطين الأول والثاني لمصلحته بواقع 11/ 5 و 11/ 5, ليواصل تألقه في الشوط الثالث ويفوز به بنتيجة 11 / 9' ليحرز اللقب.

وكان اللاعب إيهاب عادل قد حقق المركز الثالث بفوزه على منافسه هشام شمس الدين 3/ صفر.

وفي فردي الأشبال توج اللاعب وائل السعيدي باللقب إثر تغلبه على أمجد المطري 3/ 2, فيما أحرز اللاعب أيمن الذماري المركز الثالث بفوزه على أشرف شوقي 3/ صفر.

وكانت البطولة انطلقت الخميس الماضي بمشاركة 44 لاعب مثلوا أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وحجة وإب.

وعقب المباراة كرم القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس المدومي والوكيل المساعد كمال الشريف ورئيس الإتحاد العام لكرة الطاولة عصام السنيني والأمين العام مطهر زبارة الفائزين والمبرزين بالكؤوس والميداليات الملونة ومبالغ مالية.

حضر المباراة أمين عام النادي الأهلي عبد الله جابر ومدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة عصام دريبان ومدير عام الإتحادات وائل القرشي وعدد من أعضاء إتحاد كرة الطاولة.

سبأ
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