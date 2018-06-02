محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استكمال التجهيزات الخاصة بتشغيل عدد من الأقسام بمستشفى صعفان صنعاء - سبأ:









استكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية صعفان محافظة صنعاء التجهيزات الخاصة بافتتاح عدد من الأقسام الطبية بمستشفى المديرية بتمويل منظمة الاغاثة الدولية.











وأوضح مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالرحمن الصعفاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أنه تم الانتهاء من تجهيز أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة والطوارئ التوليدية بما فيها قسم الحضانات للمواليد الخدج.



وأشار الى ان المنظمة قامت بتزويد المستشفى بغرفه عمليات مكتملة مع سرير عناية مركزه وسرير ولادة بالإضافة إلى حضانة.. مؤكدا أن هذه الإضافات ستعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .



وبيًن الدكتور الصعفاني انه من المقرر ان يتم تدشين العمل في الأقسام الجديدة خلال الأسبوع المقبل.. مثمنا دعم مكتب الصحة بالمحافظة وحرصه على ايجاد جهات داعمة للقطاع الصحي بالمديرية وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.. مشيدا بجهود منظمة الاغاثة الدولية في دعم القطاع الصحي.

سبأ [02/يونيو/2018]سبأ