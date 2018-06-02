أمين عام حلف الاطلسي : الحلف لن يساعد الكيان الصهيوني حال هاجمه إيران

بروكسل – سبأ :



أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم السبت، ان الحلف لن يقدم على مساعدة للكيان الصهيوني في حال هاجمه إيران.



وقال ستولتنبرغ في تصريحات نشرتها مجلة (دير شبيغل) الألمانية اليوم "أن (إسرائيل) شريكة وليست عضو في حلف شمال الأطلسي" .. موضحاً أن الضمانة الأمنية التي يوفرها حلف (الناتو) لأعضائه لا تنطبق على كيان الاحتلال الاسرائيلي.



وفي السياق، شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي على عدم انخراط حلف (الناتو) في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، أو في النزاعات التي تشهدها المنطقة.

[02/يونيو/2018]سبأ