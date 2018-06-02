الافراج عن عدد من السجناء المعسرين في محافظة المحويت

المحويت -سبأ:

أفرجت النيابة العامة بمحافظة المحويت اليوم عن سبعة سجناء معسرين، تكفل فاعلي الخير بدفع ما عليهم من التزامات للغير بمبلغ عشرة ملايين وسبعمائة الف ريال تحت شعار " مكرمة الرئيس الشهيد صالح الصماد " .



وأشار رئيس نيابة استئناف المحويت القاضي عبدالمغني البركاني ، ان من تم الافراج عنهم هم ضمن الكشوفات المقرة من اللجنة العليا لرعاية السجناء، وانهم أمضوا من خمس إلى سبع سنوات زيادة عن المدة المحكوم بها عليهم في الحق العام .



ولفت إلى أن النيابة العامة ستفرج خلال الأيام القادمة عن سجناء آخرين من المعسرين بعد استكمال اجراءات سداد ما عليهم من حقوق خاصة للغير.



وخلال عملية الافراج التي حضرها وكيل النيابة القاضي خالد العديل ثمن محافظ المحويت فيصل احمد حيدر ، دور الأجهزة القضائية والأمنية في معالجة قضايا المعسرين ممن أمضوا فترة عقوبة الحبس ومازالوا في السجن لعدم قدرتهم على دفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم .



ودعا محافظ المحويت فاعلي الخير ورجال المال والأعمال إلى مساعدة المعسرين خاصة في شهر رمضان وفي ظل هذه الظروف والتحديات التي تمر بها بلادنا الناجمة عن استمرار العدوان والحصار، مشيدا بالمبادرات الانسانية في هذا الجانب .

[02/يونيو/2018]سبأ