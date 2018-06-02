محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة الواجبات تستعرض تقارير التحصيل في مديرية ملحان بالمحويت (مصحح) المحويت -سبأ:

استعرضت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة العزي الشجاف، تقارير فرق تحصيل الإيرادات بمديرية ملحان خلال الفترة الماضية.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ومديرية ملحان محمد هيجان، إلى الصعوبات التي تواجه تحصيل وتوريد الزكاة وآلية تحديث أوعية الإيرادات وتحصيل المبالغ المتراكمة.



وفي الاجتماع حث الوكيل الشجاف على سرعة معالجة الصعوبات التي تعيق عملية التحصيل والتوريد أولا بأول إلى البنك المركزي .



وأكد على أهمية دفع المبالغ المتأخرة من الزكاة وتكثيف الجهود بين السلطة المحلية والعقال والأمناء بالمديرية لمتابعة تحصيل وتوريد الواجبات الزكوية .



حضر الاجتماع أمين عام محلي المديرية ومدير وموظفو مكتب واجبات المديرية وعدد من مشائخ وعقال وأمناء المديرية.

سبأ [02/يونيو/2018]سبأ