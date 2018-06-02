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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 11:28:01م
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  رياضة
غدا الأحد اختتام منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز
[02/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:

تختتم غدا الاحد بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار (خيولنا. . عودة على صهوة الوحدة والسلام) .


ويشهد الاختتام اقامه سباقات الفرقي والتي ستقطع خلالها الفرق المتنافسة مسلكا مكونا من 10 حواجز منها حواجز ثنائية و ثلاثية بينما يبلغ طول وعرض الحاجز 110 سم مع السماح لكل فريق بالمشاركة بخمسة خيول وفي حال التعادل تقام جولة تمايز لتحديد الفائزين .

وكانت منافسات البطولة التي تقام ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني لنادي الوحدة, انطلقت الأربعاء الماضي بإقامة سباقات فردي البراعم بمشاركة 31 فارسا و أسفرت عن فوز 13 فارسا بالمركز الأول, بينما احرز ثمانية فرسان من بين 42 فارسا المركز الأول في سباقات الاشبال التي جرت الخميس.

وأسفرت سباقات فئة الناشئين التي جرت امس الجمعة عن احراز الفارس ايمن محمد شذان من مربط الرعد المركز الأول وحل الفارس ايمن شيزر من الكلية الحربية ثانيا والفارس ابراهيم ناشر من مربط الرعد في المركز الثالث.

وسيعقب سباقات الغد حفل اختتام البطولة وتكريم الفائزين الأوائل من مختلف الفئات.

يذكر انه يشارك في منافسات البطولة التي تديرها لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدولي جابر البواب ، 180 فارسا من فئات الناشئين والاشبال والبراعم يمثلون الكلية الحربية وكليه الشرطة والمؤسسة الاقتصادية ونادي العاصمة ومركز الحسينيه و مربط الرعد للفروسية.

سبأ
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