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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 11:28:01م
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نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات يرأس اجتماعا لتنفيذي الحديدة
[02/يونيو/2018]
الحديدة -سبأ:

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة اجتماعا اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد والمحافظ حسن أحمد الهيج، بحضور وزيرا الإعلام عبد السلام جابر والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي.


كرس الاجتماع لمناقشة الجوانب المتعلقة بالخدمات التي تفتقر إليها محافظة الحديدة وفي مقدمتها الكهرباء.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بشأن تخفيض تكلفة التعرفة للتيار الكهربائي لأبناء محافظة الحديدة.

وأكد أن الشعب اليمني على قدر كبير من الصمود في وجه العدوان الذي لا هدف ولا مشروع له غير الدمار وإراقة الدماء.. مشيرا إلى أن المكونات التي راهنت على تحالف العدوان خسرت رهانها.

وثمن الجنيد الدور الذي يقوم به أبناء الوطن في الدفاع عن محافظة الحديدة وتأكيدهم بعدم التفريط فيها وأن أبناء الشعب اليمني على قلب رجل واحد.

ودعا نائب رئيس الوزراء الجميع إلى إستنهاض الهمم والتحرك على الوجه المطلوب للدفاع عن الحديدة والوطن .. مؤكدا أن النصر هو النتيجة الحتمية للشعب اليمني الصامد.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية استمرار الصمود في وجه العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وشددوا على ضرورة العمل على دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف بالرجال والمال حتى تحقيق النصر وتطهير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الوحدات الإدارية محمد شوكت وعضو المجلس السياسي لانصار الله حزام الأسد.

سبأ
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