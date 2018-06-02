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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 11:28:01م
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  رياضة
اليرموك يفوز على النقل ويكمل عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني
[02/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:

أكمل فريق اليرموك عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.


وأنتزع اليرموك بطاقة التأهل للمربع الذهبي من مضيفه وزارة النقل بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الأهلي ضمن الدور ربع النهائي.

وأفتتح اليرموك باب التسجيل بواسطة رأسية عبد الباسط العولقي الذي ارتقى لركلة ركنية أسكنها الشباك, قبل أن يدرك النقل هدف التعديل عبر شهاب النزيلي من ركلة ركنية أيضا سددها ضعيفة لكنها تجاوزت خط المرمى وسط احتجاج لاعبي اليرموك, وقبل نهاية الشوط الأول أحرز اليرموك هدف التقدم مجددا عبر قناصه صقر الحربي.

وفي الشوط الثاني حاول النقل التعديل والعودة إلى جو المباراة لكن عماد المجاهد قتل المباراة بإحرازه الهدف الثالث لليرموك, ليطلق الحكم الدولي هيثم الوليدي صافرته منهيا اللقاء بتأهل اليرموك للمربع الذهبي.

وتتواصل منافسات البطولة بإقامة مباراة في نصف النهائي تجمع الشهيد الصماد مع 22 مايو, ويلتقي فريق الشهيد الصيفي مع اليرموك الأربعاء والفائز من هاتين المباراتين يلعبا على نهائي البطولة السبت المقبل.

وفي منافسات الأشبال لكرة القدم حقق فريق شعب صنعاء فوزا صعبا على مضيفه الأمبراطور بهدف نظيف سجله مهاجمه أسامه الحميري في اللقاء الذي جمعهما اليوم بختام الدور التمهيدي للبطولة.

بهذه النتيجة رفع الشعب رصيده الى 13 نقطة في الصدارة وجاء مايو ثانيا برصيد 11 نقطة والأمبراطور ثالثا بثمان نقاط وآزال رابعا بخمس نقاط.

ووفقا لنظام البطولة يلعب الأمبراطور مع آزال بعد غد الأثنين والفائز من هذا اللقاء يلتقي فريق 22 مايو في مباراة تحدد هوية الفريق الذي سيلاقي الشعب في نهائي البطولة.

سبأ
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