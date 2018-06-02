محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب الاجتماعية توزع الحافز ورسوم التسجيل لعدد 41 طالب جامعي مكفول صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم بصنعاء توزيع الحافز ورسوم التسجيل لعدد 41 طالبا وطالبة في عدد من الجامعات الأهلية الحكومية ضمن مشروع كفالة طالب عالم التابع للمؤسسة.



وفي التدشين استمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور احمد الكبسي إلى هموم الطلاب والطالبات وسير تحصيلهم العلمي والمشكلات التي يواجهونها واعدا بأن تبذل المؤسسة كل الجهد في سبيل دعم الطالب الجامعي المكفول من المؤسسة حتى ينهون تحصيلهم العلمي.



من جانبه أوضح المدير العام للمؤسسة أكرم باكر أن المؤسسة تكفل عدد 41 طلب وطالبة وتقدم لهم مبالغ تحفيزية للاستمرار في عدد من الجامعات الأهلية والحكومية، وهودعم منه منح كاملة وهناك دعم بنسبة 80 بالمائة و20 بالمائة يتكفل بها الطالب.





ولفت إلى أن ما تقوم به المؤسسة في هذا الجانب يأتي في سياق إيمان المؤسسة بدور وأهمية الشباب في بناء المستقبل وازدهار الأمم واستشعارا منها لما يعانيه طلاب العلم في هذه الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا جراء العدوان والحصار.

سبـأ [02/يونيو/2018]سبـأ