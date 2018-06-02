عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد ثمانية أشخاص في قصف للتحالف الامريكي شمال شرق سورية دمشق – سبأ :



أعلنت السلطات السورية اليوم السبت عن استشهاد ثمانية اشخاص في قصف لطيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة على قرية ذيب هداج جنوب شرق مدينة الشدادي بريف محافظة الحسكة الجنوبي .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية "ان طائرات التحالف استهدفت أمس أهالي قرية ذيب هداج ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص من عائلة عواد اللطيف عرف منهم محمد العوده وأخوه حبيب ووالدته".



واشارت الوكالة الى ان طائرات هذا التحالف كانت قد قصفت في الأول من الشهر الماضي منازل المواطنين في قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي ما تسبب باستشهاد 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.



وتقود الولايات المتحدة منذ آب/ اغسطس 2014م تحالفاً مع عدد من الدول الغربية بزعم محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي في الوقت الذي تؤكد السلطات السورية أن هذا التحالف يقوم بدعم التنظيمات الارهابية وفى مقدمتها (داعش) لشن هجمات إرهابية على مواقع الجيش السوري والمنشات الحكومية والتجمعات السكنية.

سبـأ [02/يونيو/2018]سبـأ