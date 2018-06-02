محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل هيئة الموارد المائية يتفقد سير العمل بالحملة البيئية لمكافحة الكوليرا صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور أحمد جبران اليوم سير العمل الميداني في الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا التي تنفذها وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وأمانة العاصمة.





تستهدف الحملة التي تستمر حتى العاشر من يونيو الجاري ست مديريات بأمانة العاصمة كمرحلة أولى تشمل بني الحارث، الثورة، معين، السبعين، الوحدة والتحرير .



واطلع الوكيل جبران على مستوى الأداء الميداني من قبل فرق الرش الموزعة على المواقع المستهدفة في المستنقعات ومواقع تجمع القمامة.



وقدم مدير الحملة ماجد الرفاعي لوكيل الهيئة شرحا حول سير الحملة .. مشيرا إلى أنه تم خلال الخمسة الأيام المنصرمة من الحملة استهداف قرابة 145 مستنقع و637 موقع لأماكن تجمع القمامة ورشها بمادة الكلور والرش الرذاذي وكذا رش ضبابي في مديريات بني الحارث والثورة ومعين والسبعين .



ولفت إلى أن المواقع المستهدفة ضمن هذه الحملة في ست مديريات تصل إلى ألف و383 موقع منها ألف و200 موقع لأماكن تجمع القمامة و183 أماكن المستنقعات.



وأشاد وكيل الهيئة العامة للموارد المائية بجهود فرق الرش الميدانية .. حاثا الفرق على بذل مزيد من الجهود وتكثيف النزول الميداني لمواقع المستنقعات وتجمع القمامة وبما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة .



وأكد الوكيل جبران على الأهمية التي تمثلها هذه الحملة في الحفاظ على البيئة بأمانة العاصمة، والإسهام في الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا .



رافقه المسئول الفني للحملة محمد علي الإرياني.

سبـأ [02/يونيو/2018]سبـأ