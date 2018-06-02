محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط عناصر تعمل على رصد ورفع الإحداثيات للعدوان بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من العناصر التي تعمل على الرصد والرفع بالإحداثيات للعدوان بأمانة العاصمة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية بالأمانة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر التي تعمل على الرصد والرفع بالإحداثيات والتجنيد والتحشيد لصالح العدوان بينهم زعيم الخلية.



وأشار المصدر إلى أن بعض من تم إلقاء القبض عليهم يعمل ضمن خلية موزعة على أمانة العاصمة مهمتها رصد وتتبع ورفع إحداثيات حيث قامت برفع إحداثيات 350 منشأة عسكرية وأمنية وحكومية خدمية واقتصادية.



وأكد المصدر أن أعضاء الخلية المضبوطة عملوا على رفع تحركات أعضاء في المجلس السياسي ووكلاء وزارات وقيادات أمنية وشخصيات وطنية.



ولفت المصدر إلى أن التحقيقات والمتابعة لازالت جارية .. مؤكدا أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حين اكتمال التحقيقات ومتابعة بقية عناصر الخلية.



وبين المصدر أنه سيتم تجهيز ملفات هذه العناصر تمهيدا لتقديمها للعدالة.. داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

سبـأ [02/يونيو/2018]سبـأ