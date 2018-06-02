[02/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :
وزعت جمعية نخبان الاجتماعية التنموية اليوم ٨٤ سلة غذائية المرحلة الثانية في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة بدعم من فاعل خير.
وأوضح رئيس الجمعية عبدالحفيظ الخزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية ل ٨٤ من الأسر المحتاجة وأسر الشهداء بعدد من مديريات الأمانة.
وأشار إلى أن توزيع المساعدات الغذائية يأتي ضمن برامج وأنشطة الجمعية ومشاريعها التي ستتواصل خلال العام الجاري لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
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