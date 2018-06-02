محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر عسكري: مصرع 40 مرتزقا بعملية نوعية في الساحل الغربي الحديدة - سبأ :

أكد مصدر عسكري، مصرع 40 مرتزقا بعملية نوعية اليوم لوحدة خاصة من الجيش مسنودة باللجان الشعبية من أبناء تهامة والقبائل على تجمع للغزاة والمرتزقة شمال منطقة الجاح في الساحل الغربي.



وأوضح مصدر بغرفة عمليات الجيش واللجان الشعبية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 15 مرتزقا سلموا انفسهم للجيش واللجان الشعبية، فيما تم تدمير ثلاثة أطقم وعربة مدرعة ومصرع من كان على متنها.



وأشار المصدر إلى أنه تم اغتنام ستة أطقم بما عليها من عتاد حربي وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة المتنوعة كانت بحوزة المجموعة المستهدفة التي أصيب العشرات من أفرادها في العملية المباغتة.



ولفت إلى المصدر إلى أن الغزاة والمرتزقة أصيبوا بحالة من الذعر والرعب والتخبط وفرار قادتهم من المواجهة والخلافات في أوساطهم على المال المدنس الذي باعوا به وطنهم لصالح الغازي والمحتل.

سبـأ [02/يونيو/2018]سبـأ