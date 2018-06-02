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مصدر بالدفاع: إصابة طائرة إباتشي وتدمير آليات ودبابات للعدوان بالساحل الغربي
[02/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

أصابت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة أباتشي تابعة للعدوان فيما تم تدمير عدد من الآليات بينها دبابات إبرمز في جبهة الساحل الغربي وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي ومرتزقته.

وأوضح مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية أصابت طائرة إباتشي في الساحل الغربي ورصدت الطائرة تغيب في أفق البحر والدخان يتصاعد منها.

وأكد المصدر تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات بينها دبابات إبرمز في جبهة الساحل وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي ومرتزقة السودان.

ولفت المصدر إلى أن العمليات في مختلف الجبهات تسير بوتيرة عالية وفق التكتيكات المنهجية والعملياتية المرسومة وفق مقتضيات المعركة وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية في جبهة الجاح شمال التحيتا على الساحل الغربي، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان وأسر ثلاثة وتدمير آليتين محملتين بالذخائر والمؤن العسكرية واغتنام آليتين فيما لاذ بقية المرتزقة في الموقع المستهدف بالفرار.

في جبهة الحدود تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحفين مسنودين بغطاء جوي مكثف على مواقع أبواب الحديد قبالة منفذ علب ومثلهما على مواقع مجازة في علب بعسير وتكبيد الجيش السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العتاد الحربي.

كما شهدت جبهة حرض استهدف عدد من الآليات العسكرية لقوى العدوان ومرتزقته بأسلحة مناسبة من ضمنها ثلاث دبابات تم تدميرها ومصرع طواقمها وتدمير عدد آخر من الآليات العسكرية والأطقم المحملة بالمرتزقة من الجيش السوداني ومرتزقة الداخل.

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا للعدو في الأجاشر بمحافظة الجوف.

وبين المصدر أنه تم تدمير أربع آليات عسكرية بصواريخ موجهة في موقع الشبكة بنجران بالتزامن مع تنفيذ عملية هجوم نوعي على مواقع العدو في الصوح.

وجدد المصدر في ختام تصريحه التأكيد على استمرار العمليات العسكرية بشكل متصاعد وفق الخطط والبرامج العملياتية المقرة والتي ستشهد تطورا ودخول أسلحة وخطط استهداف جديدة خلال الأيام القادمة .

سبـأ
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