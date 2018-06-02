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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 04:42:35م
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محافظ المحويت يدعو للتصدي لكل من يحاول شق الصف الوطني
[02/يونيو/2018]
المحويت - سبأ:

دعا محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر، أجهزة الأمن إلی التصدي بحزم لكل من يحاول شق الصف والوطني وتماسك الجبهة الداخلية، من خلال الأعمال التحريضية التي لا تخدم سوى العدوان.


وشدد المحافظ حيدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) علی أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخططات العدوان وأهدافه الذي يسعى من خلال نشر الإشاعات للتأثير على صمود الشعب اليمني.

وأكد أن الماكينة الإعلامية لقوی العدوان تواصل تزييف الحقائق والترويج للإشاعات المغرضة في ظل الفشل العسكري والهزائم التي يتلاقها في جبهة الساحل الغربي ومختلف ميادين العزة والبطولة.

وأشار محافظ المحويت إلى أهمية تعزيز دور الإعلام الوطني في التوعية بمخططات العدوان وحربه الإعلامية.. مجددا التأكيد علی أهمية تعزيز الثقافة الوطنية وتكثيف حملات التوعية لفضح جرائم العدوان والتعريف بأبعاده وتداعياته ومخاطره علی حاضر ومستقبل اليمن.

وحث المحافظ حيدر، الجميع على التعاون مع أجهزة الأمن في كشف وضبط الخلايا المشبوهة التي تسعی لزرع الفتن والخلافات بين أبناء المجتمع لخدمة العدوان.

سبأ
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