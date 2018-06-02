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مناقشة الصعوبات التي تعترض إعادة تشغيل الكهرباء بالحديدة
[02/يونيو/2018] الحديدة – سبأ:


ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، الصعوبات التي تعترض عملية إعادة التيار الكهربائي بالمحافظة.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة عبد الجبار أحمد محمد وصدام ناصر آل راشد أشار وزير الكهرباء إلى أن الزيارة للمحافظة تأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية للإطلاع على معاناة سكان الحديدة نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي ووضع المعالجات المناسبة.

وأكد إلاجتماع تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تخفيض تعرفة الاستهلاك الكهربائي بنسبة 50 بالمائة للمنازل خلال شهر رمضان.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير عام كهرباء منطقة الحديدة جماعي سالم كليب ونواب مدير المنطقة ومدراء محطات الحالي والكورنيش ورأس كتنيب، إلى كمية الطاقة المنتجة حاليا والوقود المستهلك في المحطات الثلاث.

وأقر تشغيل محطة الحالي بالتنسيق مع محطة توليد رأس كتنيب في حالة العجز في التوليد ورفع تقرير عن تشغيل المنظومة الكهربائية من بداية التشغيل وكذا الرفع بالمواد المطلوبة للمنظومة الكهربائية والتكاليف اللازمة لذالك.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في كافة التسويات التي تمت بالمخالفة القانونية وضبط أي إختلالات تواجه الكهرباء بالتنسيق مع قيادة المحافظة والجهات الأمنية.

وأكد الاجتماع على أهمية توزيع الطاقة المتاحة على المناطق الجاهزة لإستقبال التيار الكهربائي وعدم الرفع بأي تكليف فني ما لم يكن مستوفٍ للشروط الفنية ومصادق عليه من المعنيين بالمنطقة وإلغاء قرارات التكليف العشوائية.

كما أقر إعداد خطة عمل تتناسب مع فنيات تشغيل محطات التوليد وكذا تفعيل اللائحة الخاصة بالتراخيص لأصحاب المولدات الخاصة.

سبأ
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