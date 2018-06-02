محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يدعو المواطنين إلى عدم التواجد في البيوت الطينية أثناء هطول الأمطار صنعاء - سبأ:







حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول .



ودعا المركز في نشرته لحالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة ، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها ، المواطنين إلى عدم التواجد في البيوت الطينية أثناء هطول الأمطار الغزيرة حفاظاً على حياتهم .



وتوقع المركز أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ، والفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المزنية وهطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية .



وحسب النشرة ستكون الأجواء في الساحل الجنوبي صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على الجزء الغربي منه ، والرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية نسيم خفيف إلى نشطة وسرعتها من 4 إلى 17 عقدة .



أما في الساحل الغربي فستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة ، والرياح السطحية شمالية غربية نسيم خفيف إلى معتدلة وسرعتها من 4 إلى 15 عقدة .



وذكر المركز أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على الصحارى الشمالية الغربية ، حار نهاراً حيث تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية .



و نبه المركز المواطنين القاطنين في تلك المناطق من ارتفاع درجة الحرارة أثناء النهار وأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة .



وأشار المركز إلى أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة ، فيما تكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة قد تتطور إلى عاصفة غير مكتملة وسرعتها من 12 إلى 30 عقدة .



وجدد المركز تنبيهه لمرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من الاضطراب الشديد للبحر في أرخبيل سقطرى نتيجة شدة سرعة الرياح وارتفاع الموج الذي يصل إلى 5.5 أمتار .

سبأ [02/يونيو/2018]سبأ