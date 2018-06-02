ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 04:36:37م
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى مطار صنعاء الدولي
وصل صباح اليوم إلى مطار صنعاء الدولي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
السيسي يؤدي اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان المصري
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
شذان يتوج بلقب بطولة الوحدة للفروسية للناشئين ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني
أحرز الفارس أيمن محمد شذان على جواده أرحب من مربط الرعد لقب منافسات قفز الحواجز لفئة الناشئين والتي جرت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة ضمن بطولة الوحدة للفروسية، ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن.
آخر الأخبار:
مناقشة الصعوبات التي تعترض إعادة تشغيل الكهرباء بالحديدة
مناقشة الصعوبات التي تعترض إعادة تشغيل الكهرباء بالحديدة
الأرصاد يدعو المواطنين إلى عدم التواجد في البيوت الطينية أثناء هطول الأمطار
عشراوي: الفيتو الأميركي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
عشراوي: الفيتو الأميركي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي
[02/يونيو/2018]
رام الله - سبأ:

أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي وباسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته العميق لأعضاء مجلس الأمن الذين احترموا التزاماتهم القانونية والأخلاقية ووقفوا الى جانب الحق والعدالة بتصويتهم لصالح قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عشراوي في تصريح لها اليوم السبت، القول: "لقد أثبتت الولايات المتحدة وسفيرتها نيكي هيلي مرة أخرى ولاءهما الأعمى لإسرائيل بتأجيل التصويت على القرار وتقديم قرار بديل مبني على الكذب والتضليل، وذلك بهدف إعفاء دولة الاحتلال من أية مسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الاعزل".

وشددت عشراوي على ان الفيتو الأمريكي الذي أشهرته مندوبة الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي والشرعية الدولية ما هو الا محاولة أخرى من قبل الادارة الاميركية لتبرير خروج دولة الاحتلال على القانون الدولي والانساني الدولي واضفاء الشرعية المطلقة على انتهاكاتها وجرائمها وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لممارساتها وتشجيعها على مواصلة تدمير حياة ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "إن هذا السلوك الأهوج من قبل أميركا يعكس سياستها المفلسة أخلاقياً ويجسّد غطرسة القوة التي تنتهجها لمواجهة منظومة القيم الدولية ويشكل ضربة أخرى قاسمة لمصداقية وعدالة المجتمع الدولي الممثلة بالأمم المتحدة".

واستهجنت عشراوي في نهاية بيانها، موقف كل من المملكة المتحدة وبولندا وهولندا وإثيوبيا، الذين رضخوا للضغوط الأميركية وامتنعوا عن التصويت على هذا القرار.

وقالت:" يتوجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل فوري وعاجل للجم دولة الاحتلال، ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وانهاء الاحتلال الذي يستهدف المواطنين العزل بشكل متعمد، فمن مسؤولية العالم أن يمنح الحماية لشعب فلسطين وألا يجد الاعذار والمبررات للاحتلال والعدوان، وهذا يشكل المحك الحقيقي للمجتمع الدولي الذي يواجه اختبارا لمصداقيته وقدرته على الايفاء بالتزاماته وتنفيذ القانون الدولي".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد استخدمت الليلة الماضية، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الأمن والذي يطالب بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني.. وحاز مشروع القرار الكويتي على تأييد 10 أعضاء، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت ومعارضة دولة واحدة (اميركا).

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تحطم طائرة عسكرية إيرانية في اصفهان
ماتيس: وجودنا العسكري في كوريا الجنوبية غير قابل للنقاش مع بيونغ يانغ
ثوران بركان ولاية هاواي الأمريكية يدخل مرحلة جديدة مع هدوء فوهته
ماتيس يحذر من سياسة "ترهيب" صينية في بحر الصين الجنوبي
بلجيكا تعتزم إعادة افتتاح متحف أفريقيا برؤية جديدة في ديسمبر القادم
السيسي يؤدي اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان المصري
استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
ترامب يعلن عن لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية في 12 يونيو الجاري في سنغافورة
رئيسة وزراء بريطانيا تنتقد قرار ترامب بشأن الرسوم الامريكية على الصلب والألومنيوم
مقتل ممرضة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة
العدوان السعودي على اليمن
أربعة مواطنين ضحايا قصف سعودي و سلسلة غارات على ثلاث محافظات
[02/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ميدي
[01/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية حرف سفيان بعمران 
[01/يونيو/2018]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف سعودي على رازح في صعدة 
[01/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
[31/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by