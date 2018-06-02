[02/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:
استكملت مؤسسة رغد للتنمية بصنعاء عملية حصر الأسر المحتاجة في عدد من مناطق مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة.
وأوضحت رئيسة المؤسسة وداد الردمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية المسح جاءت تمهيداً لتنفيذ مشروع " كسوة العيد - فرحة أطفال" خلال الأيام القادمة بالتعاون والتنسيق مع قيادة محافظة صنعاء ورجال الخير.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف ألفين و 500 حالة في مناطق الصباحة وبيت عذران بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء وهائل ومذبح بأمانة العاصمة.
ودعت رجال الخير للمساهمة في تمويل المشروع بعد الارتفاع الكبير في أعداد الأسر الفقيرة جراء استمرار الأوضاع الراهنة.
سبأ