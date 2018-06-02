ماتيس: وجودنا العسكري في كوريا الجنوبية غير قابل للنقاش مع بيونغ يانغ

سنغافورة- سبأ:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الرئيس دونالد ترامب لن يناقش خلال القمة المرتقبة مع الزعيم كيم جونغ أون في 12 يونيو الجاري، مسألة تخفيض الوجود العسكري في كوريا الجنوبية.



وقال ماتيس في مؤتمر حول الأمن في سنغافورة: "أي مناقشة بشأن وجود الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية.. هي مناقشات فقط بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية.. وهذه المناقشات ليست جزءا، بل منفصلة تماما عن المفاوضات مع كوريا الشمالية، ولن تكون محورا للنقاش مع بيونغ يانغ".



وأكد ترامب يوم الجمعة الماضي، أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ستعقد كما كانت مقررة في 12 يونيو في سنغافورة، وذلك بعد محادثات غير مسبوقة، استمرت أكثر من ساعة في البيت الأبيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ، نقل إليه رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي.

[02/يونيو/2018]سبأ