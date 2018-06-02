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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 02:43:52م
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  محلي
أمسية رمضانية في صنعاء القديمة إحياءً لأربعينية الرئيس الصماد
[02/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

نظم المجلس المحلي بمديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة أمسية رمضانية إحياءً لأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار " رمضان شهر الثبات والصمود في مواجهة العدوان" .


وفي الأمسية أكد أمين العاصمة حمود عباد أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني على كافة المستويات، في مواجهة العدوان والتصدي لتصعيده المستمر في مختلف الجبهات سيما جبهات الساحل الغربي.. مشيداً بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وشدد على أهمية اضطلاع الجميع بمسئولياتهم فيما يتعلق بالتحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال و العتاد والقوافل الغذائية .. لافتاً إلى ضرورة الاقتداء بالرئيس الشهيد صالح الصماد و السير على نهجه في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

وأشار أمين العاصمة إلى أهمية اغتنام فضائل الشهر الكريم في تعزيز قيم التسامح والإخاء والمحبة في أوساط المجتمع ، وإحباط مؤامرات ومخططات العدوان الهادفة إلى تمزيق الوطن ووحدته ونهب ثرواته ومقدراته.

كما أكدت الأمسية التي حضرها وكيل أمانة العاصمة فهد الأعجم وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأمين عام وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية والعقال والشخصيات الاجتماعية ، أهمية تعزيز الجبهة الداخلية ووحدة الصف لمواجهة تحالف العدوان.

فيما أكد وكيل أمانة العاصمة علي شريم ومدير عام المديرية محمد العفيف، ضرورة استمرار النفير العام والحشد للجبهات من خلال التجنيد الرسمي عبر وزارة الدفاع وقطاعاتها ووحداتها المختلفة.

وأشارا إلى فتح باب الالتحاق أمام الراغبين من شباب مديرية صنعاء القديمة بكتيبة الرئيس الشهيد الصماد "المهمات الخاصة".

إلى ذلك أكد المشاركون في الأمسية استمرار الصمود والثبات وتضافر الجهود لتعزيز الاصطفاف الوطني، و مواصلة رفد الجبهات بالرجال والعتاد والمال لمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين البطولة والشرف..

وأشاروا إلى السير على درب ونهج الشهيد صالح الصماد في الصمود والتضحية في مواجهة العدوان دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره .

سبأ
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