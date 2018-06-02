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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 02:43:52م
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  عربي ودولي
ثوران بركان ولاية هاواي الأمريكية يدخل مرحلة جديدة مع هدوء فوهته
[02/يونيو/2018]
هاواي- سبأ:

أكد علماء أمريكيون أن بركان كيلاويا الذي بدأ ثورانه قبل شهر على جزيرة بيج أيلاند في ولاية هاواي الأمريكية دخل مرحلة جديدة أهدأ فيما يبدو عند الفوهة بينما استمر تدفق الحمم البركانية بقوة من باطن الأرض عبر الشقوق الموجودة عند سفح البركان.


ونقلت وسائل الإعلام عن كايل أندرسون خبير الجيوفيزياء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للصحفيين، قوله: إن فوهة البركان، التي بدأت تطلق رمادا وصخورا بركانية في ثوران يومي متكرر منذ منتصف مايو، أصبحت هادئة إلى حد كبير منذ يوم الأربعاء.

وأضاف إن السبب الواضح، الذي ظهر في مقطع صورته طائرة بدون طيار حلقت فوق القمة، هو أن أطنانا من المواد الصخرية التي انفصلت عن الجدران الداخلية للفوهة تكدست عند القاع.. لكن ما سيحدث بعد ذلك مازال مجهولا.

وتابع أندرسون قائلاً "من الممكن أن تحدث انفجارات جديدة في الركام الموجود في قاع البركان وربما تكون أكبر من الانفجارات السابقة وربما لا".

وأوضح أنه "من الممكن أيضا أن تصبح الفجوة مسدودة بشكل دائم مما يوقف جميع الانفجارات كلية".

لكن خبراء البراكين الذين راقبوا ورصدوا كل تحرك في البركان طيلة الأسابيع الأربعة الماضية أضافوا إن التغيير الأخير في سلوك البركان يضعهم في حالة عدم يقين بشأن ما الذي سيحدث بعد ذلك.

وفي جميع الأحوال يتوقف سلوك البركان في النهاية على حركة أنهار من الحمم البركانية في باطنه.

وعلى الرغم من هدوء فوهة بركان كيلاويا في الوقت الراهن فإن الحمم البركانية والغازات السامة مازالت تندفع من العديد من الشقوق في البركان عبر مناطق مأهولة على الجانب الشرقي للبركان مما أدى لإجلاء نحو 2500 من السكان.

سبأ
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