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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 02:43:52م
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ماتيس يحذر من سياسة "ترهيب" صينية في بحر الصين الجنوبي
[02/يونيو/2018]
سنغافورة- سبأ:

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم السبت أن بلاده مستعدة للعمل مع الصين في سبيل علاقة تركز على تحقيق النتائج لكنه حذر من أن تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي تعسفية وأن وزارة الدفاع (البنتاجون) "ستنافس بقوة" إذا اقتضت الحاجة.


وتأتي تصريحات ماتيس خلال حوار شانغريلا السنوي في سنغافورة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين في بحر الصين الجنوبي كما تسلط الضوء على رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموازنة بين تعاون الصين في ملف كوريا الشمالية والتعامل مع أنشطة بكين في البحر المتنازع عليه.

وقال ماتيس الذي سيزور بكين هذا الشهر "سياسة الصين في بحر الصين الجنوبي تتناقض بشدة مع الانفتاح الذي تقوم عليه إستراتيجيتنا وتضع أهداف الصين الأشمل في موضع تساؤل".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة السعي لعلاقة بناءة مع الصين تركز على تحقيق النتائج وسيكون التعاون قدر الإمكان هو الهدف وسننافس بقوة عندما يتعين علينا ذلك.. ونقر بالطبع بأن للصين دورا في أي نظام مستدام بالمنطقة".

وكانت القوات الجوية الصينية قد أرسلت قاذفات خلال الشهر الماضي إلى جزر وتكوينات مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي في إطار تدريبات مما أثار المخاوف في فيتنام والفلبين.

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية في 12 مايو المنصرم أن الصين نشرت فيما يبدو صواريخ أرض جو أو صواريخ موجهة مضادة للسفن على جزيرة وودي في البحر المتنازع عليه.

وقال ماتيس "وضع نظام الأسلحة هذا مرتبط ارتباطا مباشرا بالاستخدام العسكري لأغراض الترهيب والتعسف رغم مزاعم الصين التي تقول عكس ذلك".

وكانت وكالة أنباء (رويترز) قد نشرت نبأ إبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين يوم الأحد الماضي قرب جزر في بحر الصين الجنوبي تطالب الصين بالسيادة فيها.

وعلى الرغم من التخطيط لهذه العملية منذ شهور وتنفيذ عمليات مشابهة على نحو روتيني فإنها تأتي في وقت حساس على نحو خاص وبعد أيام من سحب البنتاجون دعوة للصين للمشاركة في مناورة بحرية كبيرة تستضيفها الولايات المتحدة.

سبأ
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